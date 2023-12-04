EXCLUSIVES: In Self-Defense

Enter To Win
February 2024 Giveaway

Written By admin
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GUNS Magazine is excited to present the February 2024 Giveaway, featuring The Rock Ultra full-size HC from Rock Island Armory, Falco’s G125 Concealed Carry Bike Bag and the Manix 2 Lightweight knife from Spyderco valued at $1,110.

GIVEAWAY ENDS February 29, 2024. MAIL-IN ENTRIES ACCEPTED BY POSTCARD ONLY. LIMIT ONE (1) ENTRY PER HOUSEHOLD; MULTIPLE ENTRIES DISQUALIFY ENTRANTS. WINNER CHOSEN BY RANDOM DRAWING. ALL FEDERAL, STATE & LOCAL LAWS APPLY.

FULL TERMS & CONDITIONS

February 2024 GIVEAWAY

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You may also mail entries to:
GUNS Magazine
GOM February 2024
P.O. Box 488
Escondido, CA 92033

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